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66,7 тыс. казахстанцев прошло обучение на платформе Skills Enbek

    Перфоманс Конф №11. Москва

    Ежегодная конференция по нагрузочному тестированию будет интересна инженерам, руководителям департаментов в области НТ и обеспечения качества ИТ-систем, специалистам в области тестирования.

    Мероприятие пройдет 17 сентября 2025 года
    Место проведения — РФ, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, 29, корп 6

    17 сентября в Москве пройдет 11-я ежегодная конференция по нагрузочному тестированию Перфоманс Конф. На конференции соберутся ведущие инженеры по нагрузочному тестированию, SRE и DevOps из крупнейших компаний. Это отличная возможность обсудить сложные технические задачи с теми, кто действительно понимает специфику отрасли, найти единомышленников, обменяться опытом и инсайтами, которые невозможно найти в открытых источниках.

    Вы услышите реальные истории успехов и провалов от компаний, работающих с высокими нагрузками. Спикеры не просто расскажут про технологии, но и покажут, как они решают сложные задачи в продакшене, какие ошибки допускали и как их исправляли, какие инструменты и подходы оказываются наиболее эффективными. Получите структурированные знания и работающие решения, которые можно сразу применять в своей работе.

    Среди заявленных тем:

    — Оптимизация производительности и тюнинг систем
    — Хаос-инжиниринг и обеспечение отказоустойчивости
    — Автоматизация нагрузочного тестирования в DevOps и CI/CD
    — Метрики, мониторинг, SLO и надежность систем
    — Искусственный интеллект в тестировании.

    Регистрация на Перфоманс Конф № 11 открыта. Канал конференции.

    Организатор — Перфоманс Конф
    +7 (495) 989-61-65

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