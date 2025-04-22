Kazakhstan Marketing Conference. Алматы

Ежегодное креативное событие, объединяющее маркетологов со всей страны для диалога и обмена опытом.

В этом году конференция проводится уже в седьмой раз. Организаторы ивента, партнерская платформа Kazakhstan Growth Forum, уже подготовили кое-что интересное. Интригой делится управляющий директор Группы компаний «Сентрас» и «чемпион» форума Елена Афонина:

«Есть такая шутка, что каждый человек разбирается в политике, религии, футболе, но я бы еще добавила маркетинг. И на KMC 2025 мы будем доказывать обратное. В этом году мы решили включить в программу три ключевых аспекта: продукт и роль маркетинга в его создании, и какова роль маркетологов на каждом из этапов. Функция продуктовика и маркетолога разделена, и зачастую маркетологи получают продукт на выходе с посылом «продавать», но не участвуют в процессе создания ценности для клиента. Мы окунемся в аналитику потребительского поведения, затронем поведенческую теорию и теорию поколений. Обсудим с маркетологами, как нам повышать лояльность пользователей, вопреки тем трендам, которые сейчас существуют: бренды стали меньше влиять на выбор, и у пользователя появляются новые мотивы к действию.

Все это мы хотим суммировать в третий большой блок. Мы назвали его «новый маркетинг» и решили проговорить, как все аспекты вкладываются в стратегическое маркетинг, как это все влияет на стратегию бизнеса, достижение KPI результатов, и в чем ключевая роль СМО.

Сейчас мы проводим «CMO Survey», где исследуем мнение директоров по маркетингу: как меняется их бизнес и роли в команде, ключевые цели и степень влияния на бизнес. Исследование не относится к какой-либо теме нашей конференции. Нам в целом важно понимать, какие потребности у руководителя возникают на местах, чего не хватает структурам внутри, и как мы можем помочь исправить это через наши мероприятия. Нам очень важно, когда наши слушатели делятся своим мнением.

У нас также будет традиционное награждение The Best СМO. Все наши номинации на площадке Kazakhstan Growth Forum — это признание лидерства и заслуг конкретного человека. Но мы понимаем, что за каждой такой персоной стоит большая команда. И когда мы выбираем лучших из лучших, нам важны показатели эффективности — как его работа влияет на то, что происходит в организации. У СМО очень важно оценить его влияние на клиентский опыт, на развитие продуктовой линейки и партнерских коллабораций через создание новых моделей.

Будет и полюбившийся всем менторинг. очень востребован формат, когда в 15-минутных сессиях наши гости могут решить свои вопросы, получить несколько авторитетных мнений и уйти с разными альтернативами решения проблемы в свою организацию, чтобы достичь результата. В скором времени уже огласим список наших менторов — безусловно, это будут признанные эксперты, которым есть, чем поделиться.

Почему мы считаем, что это мероприятие важно для сообщества? Когда мы получаем обратную связь от наших гостей, мы понимаем, что аудитории нужен системный взгляд. Мы стараемся дать видение не только для узких специализаций в отрасли, но и, в первую очередь, большое стратегическое видение. И мы затрагиваем важные аспекты, связанные с функцией маркетинга, с эффективностью бизнеса. Мы стараемся привести какие-то практики, которые направлены на системное выстраивание моделей работы внутри организации. Мы хотим расширить кругозор наших гостей, насколько это возможно за 8 часов конференции, и дать максимально полный спектр информации. Чтобы они задались вопросом — как их бизнес может быть более конкурентоспособным?

Сообщество маркетологов очень креативное и открытое. У многих людей есть барьер к тому, чтобы подойти и что-то спросить, но, когда подходишь к маркетологам, получаешь массу ответов на свои вопросы и даже больше, чем ожидаешь. В этом плане аудитория очень благодарная и открытая, главное — задавать правильные вопросы».

Подать заявку на номинацию The Best CMO и приобрести билеты уже можно по ссылке.