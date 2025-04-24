BRICS+ Future Skills Challenge. Онлайн

Ежегодный международный онлайн чемпионат по компетенции профессионального мастерства «Цифровое производство».

21-25 апреля состоится ежегодный международный онлайн чемпионат по компетенции профессионального мастерства «Цифровое производство» BRICS+ Future Skills Challenge.

Компетенция «Цифровое производство» — это совокупность знаний, умений и навыков по рациональному созданию новых, модернизации действующих производств, их ввода в эксплуатацию, а также обеспечения эффективной и высокопроизводительной работы с использованием современных инновационных цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Соревнования профессионального мастерства по компетенции «Цифровое производство» объединяют комплекс конкурсных заданий, направленных на рациональное применение современных цифровых технологий для организационно-технологического проектирования производства в среде цифрового двойника, инжиниринга и виртуальной пуско-наладки индустриальных робототехнических ячеек или линий, оптимизацию производственных процессов на основе цифровой аналитики с целью обеспечить наилучшие технико-экономические показатели работы.

Соревнования «Цифровое производство» нацелены на развитие профессиональных навыков и мастерства, необходимых специалистам будущего в экономике, переходящей к пятому технологическому укладу (Индустрия 5.0).

Программа BRICS+ Future Skills Challenge:

— 21 апреля: регистрация и ознакомление с платформой соревнования.

— 22–24 апреля: основные дни соревнований.

— 25 апреля: церемония награждения и объявление победителей. Лучшие участники будут отмечены почетными призами, сертификатами и квотами на важные мероприятия 2025 года.

В рамках подготовки к чемпионату Институт Инновационных Технологий в Бизнесе проводит Skill Сamp — онлайн-курс подготовки, участие в котором является бесплатным. К участию приглашаются не только участники чемпионата, но и все желающие.

Программа Skill Camp:

— 31 марта: вступительная видеоконференция с экспертами, на которой они ответят на все актуальные вопросы о чемпионате и подготовке к нему.

— 1 и 2 апреля: изучение лекций — набора видеоуроков по подготовке к чемпионату от экспертов ИИТБ.

— 3 апреля: заключительная видеоконференция, на которой эксперты ответят на вопросы по материалам курса.

Для участия в Skill Camp необходимо пройти регистрацию по ссылке.