VI Международная Конференция HR-бренд Центральная Азия. Алматы
Традиционная площадка для обмена опытом и обсуждения актуальных вызовов в сфере управления персоналом соберет лучших специалистов региона.
HeadHunter Центральная Азия проводит 24 апреля VI ежегодную Международную конференцию HR-бренд Центральная Азия — ключевое событие для HR-экспертов, лидеров индустрии и представителей бизнеса. В этом году конференция пройдет под темой «Рабочая реальность 2025: люди, инновации, технологии», отражая ключевые тренды трансформации рынка труда и HR-стратегий.
Ключевые темы конференции:
— Технологии и AI в управлении персоналом: возможности и вызовы.
— Гибридные команды и будущее корпоративной культуры.
— Стратегии HR-бренда в эпоху цифровых трансформаций.
— Корпоративная культура как инструмент конкуренции за таланты.
— Управление изменениями: как помочь людям меняться.
— Человекоцентричность и бережная эволюция: новая методология успеха.
— Культура непрерывного развития: инновации и обучение на основе nudging-driven подходов.
— Международные тренды в HR: что перенять и адаптировать на локальных рынках.
— Разнообразие и инклюзивность как факторы роста компании.
Конференция соберет экспертов для обмена опытом и обсуждения ключевых вопросов современной HR-сферы. В центре внимания — технологии, развитие корпоративной культуры, управление изменениями и новые подходы к обучению. Особое внимание будет уделено вопросам инклюзивности, международным трендам и адаптации успешных практик к локальным рынкам.
Мероприятие завершится торжественной церемонией награждения премии HR-бренд Центральная Азия 2024, где будут отмечены лучшие HR-проекты региона.
Подробную информацию о конференции можно узнать на официальном сайте.
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