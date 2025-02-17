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1,36 трлн тг. заработали казахстанские операторы связи в 2025 году

    DCDE Kazakhstan. Алматы

    На мероприятии рассмотрят основные вопросы, связанные с проектированием, построением и эксплуатацией дата-центров.

    Мероприятие пройдет 18 февраля 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, пр-т. Сейфуллина 506/99, Rixos Almaty Hotel

    18 февраля в Алматы пройдет Форум DCDE Kazakhstan — уникальное событие для рынка стран Центральной Азии, на котором будут представлены технологии, решения, экспертиза и наилучшая практика в части инженерной инфраструктуры ЦОДов.

    На мероприятии рассмотрят основные вопросы, связанные с проектированием, построением и эксплуатацией дата-центров. В рамках форума пройдут дискуссии, посвященные как актуальным вопросам цодостроения в РК, так и особенностям проектирования и построения ЦОДов для поддержки искусственного интеллекта. На них будут рассмотрены вопросы формирования нормативной базы в РК, обеспечения объектов ЦОД необходимыми энергетическими ресурсами, использования передовых технологий прямого жидкостного охлаждения и пр.

    В фокусе форума:

    — Мировые тенденции цодостроения
    — Инженерная инфраструктура ЦОДов для искусственного интеллекта
    — Энергетическая эффективность ЦОДов
    — Пожарная безопасность
    — Наилучшие практики построения и эксплуатации ЦОДов

    Форум пройдет при участии «Ассоциации операторов ЦОД и облачных сервисов» РК и организации Uptime Institute.

    Организатор — ТОО «Аналитический центр ИКС»
    г. Алматы, пр-т Сейфуллина, 502
    +7 (495) 150-64-24

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