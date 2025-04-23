Blockchain Life 2025. Москва

Впервые за долгое время в Россию приедут главные мировые крипто звезды.

23-24 апреля 2025 в столице РФ состоится долгожданный 14 форум Blockchain Life. Событие пройдет под брендом Blockchain Forum.

Последний форум в Дубае уже успел наделать шуму в преддверии буллрана, собрав фаундеров и C-Level из Tether, TRON, Ledger, Trust Wallet, Tezos, Binance, TON, OKX, Ripple, Bitmain, Bybit, Animoca Brands, Circle, BingX, ICP, Kraken, Sandbox, Polygon, Litecoin, Sui, BNB Chain, Cardano, DYDX, Vechain, Osmosis, Chiliz, Algorand, Ether Fi, Manta, Mantle, Delysium.

Став главным мировым крипто событием, Blockchain Life 2025 покажет еще больший масштаб в Москве — на форуме встретится более 15 000 человек, среди которых — самые влиятельные фигуры в области web3, криптовалют и майнинга из более чем 100 стран.

Как и всегда, участников ждут уникальные инсайты от лидеров рынка, закулисные обсуждения и множество полезных знакомств. Основатели и топ-менеджеры крупнейших компаний поделятся стратегиями для заработка на актуальных трендах текущего сезона — многие из приглашенных спикеров еще никогда не выступали в России и принесут только самую эксклюзивную информацию.

Кроме того, крупнейшие фигуры индустрии и лидеры мнений приедут на форум в надежде заполучить награду в престижной премии Blockchain Life Awards, которая состоится уже в 12-й раз. А это значит, что встретить CEO крупной биржи или фаундера известного проекта прямо на выходе из зала будет еще проще, чем когда-либо. Не упустите свой шанс на эксклюзивные знакомства!

Presale в разгаре — успейте взять билеты сейчас, ближе к форуму цены вырастут в несколько раз. Получите скидку 10% по промокоду «Profit» на сайте Blockchain.forum.