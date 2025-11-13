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150 МВт составит мощность новой ветроэлектростанции в Карагандинской области

    PROFIT Security Day. Алматы

    Информационная безопасность для бизнеса — конференция для руководителей и специалистов по ИБ и информационным технологиям.

    Мероприятие пройдет 14 ноября 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty

    Информационная безопасность остается одним из самых актуальных вопросов. Пандемия привела к тому, что картина периметра организаций претерпела значительные изменения, сильно размылась. Спустя несколько после вспышек коронавируса и карантинных ограничений люди привыкли работать онлайн не хотят возвращаться в офисы. На плечи безопасников легла задача не только по защите внутреннего периметра, но и удаленных пользователей. И все это — в условиях активизации киберпреступников, которые увидели для себя новые возможности в организации атак. В условиях растущего разнообразия угроз организации должны выстраивать комплексную систему защиты.

    На конференции PROFIT Security Day ведущие эксперты по информационной безопасности расскажут, на что обратить внимание в первую очередь, как избежать серьезных потерь от взломов, какие решения использовать. Конференция будет полезна любым государственным и коммерческим организациям, для которых важна информационная безопасность.

    Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.

    Организатор — PROFIT Events
    Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
    +7 (727) 390-32-20, 317-14-92

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