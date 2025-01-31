Digital Almaty 2025. Алматы

Темой масштабного международного цифрового форума в этом году станет Industrial AI - технологии для новой эры.

Digital Almaty — это ведущая международная площадка для обсуждения перспектив инновационного развития и цифровой повестки стран ЕАЭС. Она объединяет мировых вендоров, лидеров индустрии, стартапы и экспертов. В этом году участники обсудят, как искусственный интеллект меняет подходы к производству и открывает новые горизонты.

Что вас ждет:

— Актуальные кейсы от лидеров цифровизации

— Инновационная выставка передовых технологий и решений

— Захватывающая культурно-развлекательная программа: от соревнований по робототехнике до масштабного стартап-баттла.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.