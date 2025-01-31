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138 тыс. цифровых доверенностей оформлено через «Цифровой нотариат» с момента запуска

    Digital Almaty 2025. Алматы

    Темой масштабного международного цифрового форума в этом году станет Industrial AI - технологии для новой эры.

    Мероприятие пройдет 31 января — 1 февраля 2025 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, КЦДС «Атакент», павильоны 9, 10, 11 В

    Digital Almaty — это ведущая международная площадка для обсуждения перспектив инновационного развития и цифровой повестки стран ЕАЭС. Она объединяет мировых вендоров, лидеров индустрии, стартапы и экспертов. В этом году участники обсудят, как искусственный интеллект меняет подходы к производству и открывает новые горизонты.

    Что вас ждет:

    — Актуальные кейсы от лидеров цифровизации
    — Инновационная выставка передовых технологий и решений
    — Захватывающая культурно-развлекательная программа: от соревнований по робототехнике до масштабного стартап-баттла.

    Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.

    Организатор — Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

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