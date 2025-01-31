Digital Almaty 2025. Алматы
Темой масштабного международного цифрового форума в этом году станет Industrial AI - технологии для новой эры.
Digital Almaty — это ведущая международная площадка для обсуждения перспектив инновационного развития и цифровой повестки стран ЕАЭС. Она объединяет мировых вендоров, лидеров индустрии, стартапы и экспертов. В этом году участники обсудят, как искусственный интеллект меняет подходы к производству и открывает новые горизонты.
Что вас ждет:
— Актуальные кейсы от лидеров цифровизации
— Инновационная выставка передовых технологий и решений
— Захватывающая культурно-развлекательная программа: от соревнований по робототехнике до масштабного стартап-баттла.
Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.
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