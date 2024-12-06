ITFest 2024. Алматы

Возможность в короткие сроки в мощной творческой обстановке реализовать проект, собрать команду или влиться в интересный проект.

Ты амбициозен, стремишься к новым знаниям и хочешь воплотить свои идеи в жизнь? ITFest 2024 — именно то место, где можно начать свой путь к успеху! Присоединяйся к фестивалю, чтобы на практике освоить самые востребованные IT-навыки, работать над реальными проектами и погрузиться в атмосферу инноваций.

На фестивале тебя ждут увлекательные конкурсы, хакатоны, мастер-классы и семинары, которые помогут развить практические навыки и завести полезные профессиональные контакты. Также будет организована выставка технологий и стартап-площадка с инновационными проектами.

Секции фестиваля охватывают такие направления, как:

— Информационные технологии

— Кино и видео

— Дизайн и анимация

— Киберспорт

— Кибербезопасность

— Робототехника

— StartUp Battle

— Open IT Fest!

Призовой фонд для каждой секции — 600 000 тг.

Для подробной информации и регистрации посетите сайт.