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    «Инновации и человеческий капитал, как драйверы IT». Алматы

    Ежегодная встреча в честь Дня Цифровизации от Qazaq IT Community.

    Мероприятие пройдет 23 ноября 2024 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Макатаева 127, нп5, здание Salem Entertainment, Activation Hub.

    Значимое событие «Инновации и человеческий капитал, как драйверы IT», состоится 23 ноября в Activation Hub.

    Почему стоит прийти?

    — Послушать топовых спикеров из мира цифровизации, в том числе — государственных органов, частных компаний.
    — Профессионально понетворкиться за вкусными угощениями.
    — Поздравить победителей или самому стать победителем QAZAQ IT AWARDS 2024.
    — Принять участие в беспроигрышном розыгрыше.
    — Провести субботу с пользой в кругу единомышленников.

    Зарегистрируйтесь прямо сейчас и следите за обновлениями на сайте и в социальных сетях.

    Мероприятие пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, Акимата г. Алматы, Activation Hub, Банка Центр кредит, Kcell и других партнеров.

    Организатор — QAZAQ IT community
    +7 (701) 954-10-40

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