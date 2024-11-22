«Инновации и человеческий капитал, как драйверы IT». Алматы
Ежегодная встреча в честь Дня Цифровизации от Qazaq IT Community.
Значимое событие «Инновации и человеческий капитал, как драйверы IT», состоится 23 ноября в Activation Hub.
Почему стоит прийти?
— Послушать топовых спикеров из мира цифровизации, в том числе — государственных органов, частных компаний.
— Профессионально понетворкиться за вкусными угощениями.
— Поздравить победителей или самому стать победителем QAZAQ IT AWARDS 2024.
— Принять участие в беспроигрышном розыгрыше.
— Провести субботу с пользой в кругу единомышленников.
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Мероприятие пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, Акимата г. Алматы, Activation Hub, Банка Центр кредит, Kcell и других партнеров.
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