«Инновации и человеческий капитал, как драйверы IT». Алматы

Ежегодная встреча в честь Дня Цифровизации от Qazaq IT Community.

Значимое событие «Инновации и человеческий капитал, как драйверы IT», состоится 23 ноября в Activation Hub.

Почему стоит прийти?

— Послушать топовых спикеров из мира цифровизации, в том числе — государственных органов, частных компаний.

— Профессионально понетворкиться за вкусными угощениями.

— Поздравить победителей или самому стать победителем QAZAQ IT AWARDS 2024.

— Принять участие в беспроигрышном розыгрыше.

— Провести субботу с пользой в кругу единомышленников.

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Мероприятие пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, Акимата г. Алматы, Activation Hub, Банка Центр кредит, Kcell и других партнеров.