Семинар Brand Analytics. Астана

Представители госведомств и госкомпаний обсудят возможности аналитики соцмедиа для задач общества и государства.

13 ноября в Астане пройдет встреча для представителей государственных структур и госкомпаний. Участники семинара узнают, какое будущее ждет соцсети в Казахстане, а также как с помощью анализа соцсетей и других соцмедиа выстраивать диалог между обществом и государством с учетом вызовов времени и актуальных задач.

Мероприятие организует Brand Analytics — инновационная ИТ-компания, разработчик одноименной системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ, лидирующей на рынке СНГ, участник Astana Hub, организатор индустриальных конференций по решению задач бизнеса и государства на данных соцмедиа в Республике Казахстан.

Ключевые темы семинара

На семинаре спикеры и приглашенные гости обсудят, как организовать работу с аналитикой соцмедиа в государственных структурах и государственных компаниях:

— Как выстраивать человекоориентированную коммуникацию с гражданами, оперативно выявлять их обращения в цифровых каналах и оценивать эффективность принятых мер.

— Как отслеживать общественные настроения в реальном времени, выявлять важные изменения и контролировать негатив в инфополе.

— Как оперативно выявлять угрозы, кризисные ситуации, дезинформацию и ее распространителей.

— Как управлять репутацией и повышать общественное доверие к госведомствам и первым лицам.

— Как данные аналитики соцмедиа и СМИ помогают разрабатывать государственные программы и оценивать эффективность их реализации.

Также эксперты Brand Analytics представят результаты актуального исследования «Соцсети Казахстана: цифры и тренды».

Среди гостей семинара ожидаются

— Представители министерств и акиматов

— Сотрудники пресс-служб государственных органов

— Представители госкомпаний

— Специалисты структур, отвечающих за цифровизацию.

Как попасть на мероприятие

Чтобы участвовать в семинаре, необходимо зарегистрироваться и получить подтверждение от организаторов. Событие бесплатное для его участников. Количество мест ограниченно.