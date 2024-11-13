Семинар Brand Analytics. Астана
Представители госведомств и госкомпаний обсудят возможности аналитики соцмедиа для задач общества и государства.
13 ноября в Астане пройдет встреча для представителей государственных структур и госкомпаний. Участники семинара узнают, какое будущее ждет соцсети в Казахстане, а также как с помощью анализа соцсетей и других соцмедиа выстраивать диалог между обществом и государством с учетом вызовов времени и актуальных задач.
Мероприятие организует Brand Analytics — инновационная ИТ-компания, разработчик одноименной системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ, лидирующей на рынке СНГ, участник Astana Hub, организатор индустриальных конференций по решению задач бизнеса и государства на данных соцмедиа в Республике Казахстан.
Ключевые темы семинара
На семинаре спикеры и приглашенные гости обсудят, как организовать работу с аналитикой соцмедиа в государственных структурах и государственных компаниях:
— Как выстраивать человекоориентированную коммуникацию с гражданами, оперативно выявлять их обращения в цифровых каналах и оценивать эффективность принятых мер.
— Как отслеживать общественные настроения в реальном времени, выявлять важные изменения и контролировать негатив в инфополе.
— Как оперативно выявлять угрозы, кризисные ситуации, дезинформацию и ее распространителей.
— Как управлять репутацией и повышать общественное доверие к госведомствам и первым лицам.
— Как данные аналитики соцмедиа и СМИ помогают разрабатывать государственные программы и оценивать эффективность их реализации.
Также эксперты Brand Analytics представят результаты актуального исследования «Соцсети Казахстана: цифры и тренды».
Среди гостей семинара ожидаются
— Представители министерств и акиматов
— Сотрудники пресс-служб государственных органов
— Представители госкомпаний
— Специалисты структур, отвечающих за цифровизацию.
Как попасть на мероприятие
Чтобы участвовать в семинаре, необходимо зарегистрироваться и получить подтверждение от организаторов. Событие бесплатное для его участников. Количество мест ограниченно.