VIII Международный банковский форум. Баку

IBF 2024 соберет регуляторов, финтех-компании, ассоциации, а также представителей международных финансовых учреждений и посольств, академическое сообщество.

VIII Международный банковский форум 2024 (IBF 2024) пройдет в Баку 3–4 декабря под общей темой «Надежное, безопасное и устойчивое банковское дело». Форум поддерживается Ассоциацией банков Азербайджана, Центральным банком Азербайджана и Министерством Цифрового Развития и Транспорта. Это двухдневное мероприятие является одним из ведущих ежегодных событий в области финансов и банковского дела в регионе.

Форум IBF, который проводится уже восьмой год, зарекомендовал себя как платформа для лидеров отрасли и заинтересованных сторон, где можно обсудить новые идеи, представить продукты, обменяться опытом и глубже погрузиться в мир финансовых технологий, цифровизации и экосистемы платежей. IBF — это единственное банковское событие в Азербайджане, на котором присутствуют все генеральные директора банков. Форум объединяет высшее руководство регуляторов, финтех-компаний, ассоциаций, международных финансовых учреждений, посольств, академического сообщества, а также ключевых лиц, принимающих решения.

Помимо самого форума в этом году также будут организованы различные дополнительные мероприятия — встречи, вебинары, семинары, конкурсы и т. д.