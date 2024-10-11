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    Open SysConf.io 2024. Алматы

    Открытая конференция, созданная прикладными экспертами из различных областей ИТ.

    Мероприятие пройдет 12 октября 2024 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Amphitheatre

    12 октября состоится шестая ежегодная конференция Open SysConf.io 2024, созданная прикладными экспертами из различных областей ИТ. Ее основные цели — повышение уровня знаний, обмен опытом, awareness.

    В этом году основной тематикой конференции станет CyberSec. Участников ждут практические доклады о методах взломов и защите, бизнес-кейсы и многое другое.

    У конференции нет рекламы, нет спонсоров — это самостоятельная инициатива, идущая из андеграунда мира ИТ.

    Вход свободный, но регистрация желательна. Все детали на сайте.

    Организатор — Open SysConf.io

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