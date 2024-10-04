Google DevFest Almaty 2024. Алматы

Грандиозная IT-конференция, где встречаются разработчики, студенты и IT-энтузиасты для того, чтобы окунуться в мир передовых Google-технологий, обменяться опытом и расширить круг профессиональных знакомств.

5 октября в Алматы пройдет Google DevFest 2024 Almaty — грандиозная IT-конференция, которую организует GDG Almaty! Это место, где встречаются разработчики, студенты и IT-энтузиасты для того, чтобы окунуться в мир передовых Google-технологий, обменяться опытом и расширить круг профессиональных знакомств.

Вас ждут захватывающие выступления ведущих экспертов, Google Developer Experts со всего мира, уникальный мерч и заряд вдохновения, который останется с вами надолго. Не упустите возможность стать частью этого масштабного события или подключайтесь к онлайн-трансляции. Это будет незабываемо!