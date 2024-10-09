Неделя Data Center & Cloud Kazakhstan. Алматы

Основная задача Data Center & Cloud Kazakhstan - обмен знаниями и наилучшим опытом в области проектирования, построения и эксплуатации ЦОДов, а также предоставления услуг на их базе.

Роль информационных и цифровых технологий в бизнесе и государственном управлении возрастает с каждым годом. Центры обработки данных и облачные сервисы — ключевые элементы цифровой инфраструктуры. Их высокая надежность и устойчивость определяет функционирование как отдельных предприятий, так и экономики целых стран.

Основная задача Data Center & Cloud Kazakhstan — обмен знаниями и наилучшим опытом в области проектирования, построения и эксплуатации ЦОДов, а также предоставления услуг на их базе. Мероприятие соберет на одной площадке руководителей, отвечающих за развитие ИКТ-инфраструктуры, крупнейших поставщиков решений и сервисов, специалистов, отвечающих за проектирование, строительство и эксплуатацию дата центров.

Программа рассчитана на четыре дня:

— 7 октября — практические семинары о реализации проектов ЦОД

— 8 октября — международный форум/выставка Data Center & Cloud Kazakhstan

— 9–10 октября — тренинг «Построение ЦОД»

На практических семинарах эксперты расскажут об опыте реализации проектов. Будут рассмотрены особенности применения конкретных технических решений, их преимущества и ограничения.

Основные вопросы конференции связаны с развитием рынка дата-центров и облачныx сервисов Казахстана. На форуме предполагается рассмотреть цифровую привлекательность Казахстана, различные экономические модели реализации проектов по построению ЦОД. Технологический блок форума будет посвящен особенностям реализации ЦОД, выбору технических решений, способствующих сокращению сроков реализации таких проектов и повышению их рентабельности.

В рамках форума пройдет несколько дискуссий, в том числе посвященных роли рынка ЦОД и облачного провайдинга для новой экономической парадигмы, критериям выбора облачного провайдера в РК, а также основным тенденциям, в частности особенностям построения ЦОД для искусственного интеллекта.

Регистрация на форум и практические семинары.

Регистрация на тренинг.

Ждем вас на Неделе Data Center & Cloud Kazakhstan!