Alcor Bimday 2024. Алматы

8 международная конференция технологий проектирования, строительства и эксплуатации объектов.

Alcor Bimday 2024, которая пройдет в Алматы 20 сентября, является крупнейшим международным событием, посвященным вызовам и достижениям в развитии инфраструктурных объектов. С момента своего основания в 2017 году конференция зарекомендовала себя как ведущая площадка для обсуждения актуальных трендов и инновационных решений в области эксплуатации промышленных объектов.

Ключевой темой конференции станет эксплуатация объектов. Мы сосредоточим внимание на последних тенденциях и инновациях в этой области, что позволит вам узнать о самых актуальных решениях и лучших практиках в эксплуатации инфраструктурных проектов.

В этом году конференция соберет под одной крышей ведущих экспертов, инженеров, архитекторов, ученых и представителей бизнеса, чтобы совместно рассмотреть последние достижения в области BIM-технологий и обменяться передовыми практиками. Особое внимание будет уделено решениям в области эксплуатации от таких ведущих компаний, как HEXAGON, ETAP, Siemens, Hexagon Mining, Sphera, Rosen Group и других. Эти компании представят свои новейшие разработки и технологии, направленные на оптимизацию и модернизацию процессов в эксплуатации объектов

Зарегистрируйтесь на конференцию и получите уникальный доступ к последним инновациям, практическим кейсам и возможностям для нетворкинга с ведущими специалистами отрасли.