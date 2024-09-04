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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция по цифровому включению и трансформации. Астана

Она направлена на продвижение более инклюзивных цифровых экономик и обществ в регионе, а также на развитие цифрового сотрудничества для преодоления цифрового разрыва.

Мероприятие пройдет 3 — 5 сентября 2024 года
Место проведения — г. Астана, ул. Гейдара Алиева, 12, Конгресс-центр

С 3 по 5 сентября в Астане соберутся руководители правительств, министры, высокопоставленные чиновники, эксперты в области цифровых технологий и представители технологических компаний на Азиатско-Тихоокеанскую министерскую конференцию по цифровому включению и трансформации, чтобы обсудить, как ускорить цифровые инновации для устойчивого развития.

Совместно организованная правительством Казахстана и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), конференция направлена на продвижение более инклюзивных цифровых экономик и обществ в регионе, а также на развитие цифрового сотрудничества для преодоления цифрового разрыва, укрепления цифровой связности, обеспечения качественного обучения цифровым навыкам и повышения доверия и безопасности в цифровой среде.

Ключевым событием станет публикация Азиатско-Тихоокеанского отчета о цифровой трансформации 2024 года, подготовленного ЭСКАТО. Этот выпуск будет посвящен взаимодействию цифровой трансформации и климатического кризиса, а также роли цифровых приложений в решении задач по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

В течение недели на мероприятии запланированы пленарные обсуждения, выставки стартапов и технологических инноваций, возможности для нетворкинга и подписание меморандумов. В рамках мероприятия также пройдет День решений в сфере технологий Казахстана — участники получат возможность изучить достижения международного технопарка Astana Hub.

Для участия необходимо пройти регистрацию.

Организатор — ЭСКАТО

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