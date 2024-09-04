Азиатско-Тихоокеанская министерская конференция по цифровому включению и трансформации. Астана

Она направлена на продвижение более инклюзивных цифровых экономик и обществ в регионе, а также на развитие цифрового сотрудничества для преодоления цифрового разрыва.

С 3 по 5 сентября в Астане соберутся руководители правительств, министры, высокопоставленные чиновники, эксперты в области цифровых технологий и представители технологических компаний на Азиатско-Тихоокеанскую министерскую конференцию по цифровому включению и трансформации, чтобы обсудить, как ускорить цифровые инновации для устойчивого развития.

Совместно организованная правительством Казахстана и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), конференция направлена на продвижение более инклюзивных цифровых экономик и обществ в регионе, а также на развитие цифрового сотрудничества для преодоления цифрового разрыва, укрепления цифровой связности, обеспечения качественного обучения цифровым навыкам и повышения доверия и безопасности в цифровой среде.

Ключевым событием станет публикация Азиатско-Тихоокеанского отчета о цифровой трансформации 2024 года, подготовленного ЭСКАТО. Этот выпуск будет посвящен взаимодействию цифровой трансформации и климатического кризиса, а также роли цифровых приложений в решении задач по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

В течение недели на мероприятии запланированы пленарные обсуждения, выставки стартапов и технологических инноваций, возможности для нетворкинга и подписание меморандумов. В рамках мероприятия также пройдет День решений в сфере технологий Казахстана — участники получат возможность изучить достижения международного технопарка Astana Hub.

Для участия необходимо пройти регистрацию.