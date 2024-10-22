NAG CONF 2024 Kazakhstan. Алматы
Ключевое событие в мире телекоммуникаций Центральной Азии.
Телекоммуникационная конференция NAG CONF 2024 Kazakhstan станет центром притяжения для профессионалов телекоммуникационной отрасли, предоставляя уникальную возможность ознакомиться с последними достижениями и инновациями в сфере сетевых технологий и информационной безопасности.
Конференция ориентирована на широкий круг специалистов:
— Сетевых инженеров и технических директоров
— ТОП-менеджеров и владельцев операторов связи
— Интеграторов
— Представителей крупных корпораций, промышленности и банковского сектора
NAG CONF 2024 Kazakhstan — это не просто конференция, а платформа для обмена опытом и знаниями. Участники получат:
— Обзор современных решений и новинок оборудования
— Практический опыт работы с передовыми технологиями
— Возможность перенять опыт успешных операторов связи
— Экономию времени на поиск оптимальных решений для своего бизнеса
Не упустите шанс стать частью главного телекоммуникационного события года в Центральной Азии! Получить дополнительную информацию, а также зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.
Регистрация участников стартует 1 сентября 2024
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