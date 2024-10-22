NAG CONF 2024 Kazakhstan. Алматы

Ключевое событие в мире телекоммуникаций Центральной Азии.

Телекоммуникационная конференция NAG CONF 2024 Kazakhstan станет центром притяжения для профессионалов телекоммуникационной отрасли, предоставляя уникальную возможность ознакомиться с последними достижениями и инновациями в сфере сетевых технологий и информационной безопасности.

Конференция ориентирована на широкий круг специалистов:

— Сетевых инженеров и технических директоров

— ТОП-менеджеров и владельцев операторов связи

— Интеграторов

— Представителей крупных корпораций, промышленности и банковского сектора

NAG CONF 2024 Kazakhstan — это не просто конференция, а платформа для обмена опытом и знаниями. Участники получат:

— Обзор современных решений и новинок оборудования

— Практический опыт работы с передовыми технологиями

— Возможность перенять опыт успешных операторов связи

— Экономию времени на поиск оптимальных решений для своего бизнеса

Не упустите шанс стать частью главного телекоммуникационного события года в Центральной Азии! Получить дополнительную информацию, а также зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

Регистрация участников стартует 1 сентября 2024