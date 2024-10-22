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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

NAG CONF 2024 Kazakhstan. Алматы

Ключевое событие в мире телекоммуникаций Центральной Азии.

Мероприятие пройдет 28 — 23 октября 2024 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Досмухамедова, 115, DoubleTree by Hilton

Телекоммуникационная конференция NAG CONF 2024 Kazakhstan станет центром притяжения для профессионалов телекоммуникационной отрасли, предоставляя уникальную возможность ознакомиться с последними достижениями и инновациями в сфере сетевых технологий и информационной безопасности.

Конференция ориентирована на широкий круг специалистов:

— Сетевых инженеров и технических директоров
— ТОП-менеджеров и владельцев операторов связи
— Интеграторов
— Представителей крупных корпораций, промышленности и банковского сектора

NAG CONF 2024 Kazakhstan — это не просто конференция, а платформа для обмена опытом и знаниями. Участники получат:

— Обзор современных решений и новинок оборудования
— Практический опыт работы с передовыми технологиями
— Возможность перенять опыт успешных операторов связи
— Экономию времени на поиск оптимальных решений для своего бизнеса

Не упустите шанс стать частью главного телекоммуникационного события года в Центральной Азии! Получить дополнительную информацию, а также зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

Регистрация участников стартует 1 сентября 2024

Организатор — ТОО «НАГ Казахстан»
+7 (727) 344-34-44

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