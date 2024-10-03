DevOpsDays Almaty 24. Алматы

Ежегодная международная техническая конференция, которая объединяет DevOps-ов, хостеров, вендоров ПО, банки, телеком-компании, СМИ и новичков в крепкое сообщество.

Готовьтесь к запуску DevOpsDays Almaty. Корабль DevOpsDays высаживается в Алматы 4 октября. Конференция пройдет в Event Space Forum.

DevOpsDays — это ежегодная международная техническая конференция, которая объединяет DevOps-ов, хостеров, вендоров ПО, банки, телеком-компании, СМИ и новичков в крепкое сообщество.

Готовьтесь к космическим приключениям в мире DevOps. Вас ждут:

— Доклады от звёздных экспертов

— Инсайды с рынка DevOps

— Опенспейсы для межгалактических дискуссий

— Воркшопы, которые перенесут ваши навыки на орбиту

— Нетворкинг с комьюнити

— Мерч и подарки от партнеров

Будьте на передовой технологических инноваций — подайте заявку на участие как спикер или участник DevOpsDays. Билеты уже в продаже.