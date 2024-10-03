DevOpsDays Almaty 24. Алматы
Ежегодная международная техническая конференция, которая объединяет DevOps-ов, хостеров, вендоров ПО, банки, телеком-компании, СМИ и новичков в крепкое сообщество.
Готовьтесь к запуску DevOpsDays Almaty. Корабль DevOpsDays высаживается в Алматы 4 октября. Конференция пройдет в Event Space Forum.
DevOpsDays — это ежегодная международная техническая конференция, которая объединяет DevOps-ов, хостеров, вендоров ПО, банки, телеком-компании, СМИ и новичков в крепкое сообщество.
Готовьтесь к космическим приключениям в мире DevOps. Вас ждут:
— Доклады от звёздных экспертов
— Инсайды с рынка DevOps
— Опенспейсы для межгалактических дискуссий
— Воркшопы, которые перенесут ваши навыки на орбиту
— Нетворкинг с комьюнити
— Мерч и подарки от партнеров
Будьте на передовой технологических инноваций — подайте заявку на участие как спикер или участник DevOpsDays. Билеты уже в продаже.
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