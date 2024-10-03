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  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

DevOpsDays Almaty 24. Алматы

Ежегодная международная техническая конференция, которая объединяет DevOps-ов, хостеров, вендоров ПО, банки, телеком-компании, СМИ и новичков в крепкое сообщество.

Мероприятие пройдет 4 октября 2024 года
Место проведения — г. Алматы, пр-т Сейфуллина, 617, ТРК Forum, 5 этаж, Event Space Forum

Готовьтесь к запуску DevOpsDays Almaty. Корабль DevOpsDays высаживается в Алматы 4 октября. Конференция пройдет в Event Space Forum.

DevOpsDays — это ежегодная международная техническая конференция, которая объединяет DevOps-ов, хостеров, вендоров ПО, банки, телеком-компании, СМИ и новичков в крепкое сообщество.

Готовьтесь к космическим приключениям в мире DevOps. Вас ждут:

— Доклады от звёздных экспертов
— Инсайды с рынка DevOps
— Опенспейсы для межгалактических дискуссий
— Воркшопы, которые перенесут ваши навыки на орбиту
— Нетворкинг с комьюнити
— Мерч и подарки от партнеров

Будьте на передовой технологических инноваций — подайте заявку на участие как спикер или участник DevOpsDays. Билеты уже в продаже.

Организатор — DevOpsDays Almaty

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