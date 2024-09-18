Международный технологический конгресс 2024. Москва

На общей площади более 10 000 квадратных метров встретятся стартапы и лидеры отрасли.

17-19 сентября 2024 года в КВЦ «Патриот» состоится Международный технологический конгресс. Участников ждет выставка технологий и продуктов Нового технологического уклада, неформальное обсуждение технологий совместного использования и комплексных международных инфраструктурных проектов, панельные дискуссии и общение за круглыми столами деловой программы, бизнес-встречи и закрытые переговоры.

В рамках конгресса российские и зарубежные производители, интеграторы и дистрибьюторы представят технологии и сервисы для промышленности и энергетики, космоса, транспорта и финансов, медицины и образования. Ядром экспозиции станут доверенные программно-аппаратные комплексы для критической информационной инфраструктуры. На общей площади более 10 000 квадратных метров встретятся стартапы и лидеры отрасли. Посетители конгресса найдут готовые решения прикладных задач цифровизации для своих отраслей.

Искусственный интеллект, российские микропроцессорные платформы, оптимизирующие технологии, «доверенные» информационные системы, полупроводниковые фабрики — темы, которые соберут руководителей центров принятия решений в сфере высоких технологий. Особой точкой интереса станут темы международных инвестиций, информационной безопасности и безопасности киберфизических систем.

Конгресс включен в план мероприятий председательства России в БРИКС в 2024 году, и это создает новые возможности для его гостей. Международный клуб «Интегра» обеспечит эффективную работу участников конгресса с представителями деловых кругов дружественных государств в формате БРИКС+.

Формируются коллективные павильоны Белоруссии, Индии, Китая и Пакистана. Ожидаются официальные делегации и бизнес-миссии из Алжира, Бахрейна, Бразилии, Вьетнама, Египта, Индонезии, Иордании, Ирана, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Таиланда, Турции, ЮАР.

Регистрация на конгресс по ссылке.