AppSecFest 2024. Алматы

Прорывная конференция по разработке и безопасности.

Место проведения — Прорывная конференция по разработке и безопасности. г. Алматы, Атакент Экспо, 10 павильон

AppSecFest 2024 объявляет о начале приема заявок спикеров и партнеров.

AppSecFest — это место, где миры разработки приложений и безопасности объединяются. Здесь вы увидите, как инновации и лучшие практики безопасности формируют безопасное цифровое будущее и задают новые стандарты для всей ИТ-индустрии.

Что вас ожидает:

— Две конференц-зоны: App и Sec

— 25+ спикеров

— Панельные дискуссии с экспертами

— 500+ участников, объединенных общей целью

— Встреча с ведущими представителями рынка

— Развлекательные активности, уникальные подарки и розыгрыши.

Мы приглашаем спикеров! Поделитесь вашими знаниями, опытом и вдохновением на темы, связанные с последними технологическими тенденциями, разработкой ПО, DevOps в App Zone, или обсудите актуальные проблемы безопасности, AppSec, DevSecOps, Secure SDLC в Sec Zone. Также нам интересны новые идеи и решения в таких сферах, как GovTech, Fintech, Business, Cloud и других. Как стать спикером? Заполните форму заявки и присоединяйтесь к нашему сообществу экспертов.

Приглашаем партнеров! Не упустите возможность продемонстрировать ваши продукты и услуги, встретиться с ключевыми игроками отрасли и наладить контакты с потенциальными клиентами. Как стать партнером? Свяжитесь с нами по электронной почте appsecfest@astlab.kz.

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