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Профориентационный meet-up. Алматы

Найди свой путь в IT.

Мероприятие пройдет 6 апреля 2024 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Назарбаева, 226

Qazaq IT community проведет в Алматы профориентационный meet-up с экспертами в своих профессиях. Тебя ждут крутые спикеры-эксперты из передовых международных компаний таких профессий, как Frontend разработчик, Product manager, Aerospace Engineer, Информационная и кибербезопасность, а также разработчик мобильных приложений.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Организатор — Qazaq IT community
+7 (701) 954-10-40

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