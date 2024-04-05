Профориентационный meet-up. Алматы

Найди свой путь в IT.

Qazaq IT community проведет в Алматы профориентационный meet-up с экспертами в своих профессиях. Тебя ждут крутые спикеры-эксперты из передовых международных компаний таких профессий, как Frontend разработчик, Product manager, Aerospace Engineer, Информационная и кибербезопасность, а также разработчик мобильных приложений.

Для участия необходимо зарегистрироваться.