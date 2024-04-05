Профориентационный meet-up. Алматы
Найди свой путь в IT.
Мероприятие пройдет 6 апреля 2024 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Назарбаева, 226
Qazaq IT community проведет в Алматы профориентационный meet-up с экспертами в своих профессиях. Тебя ждут крутые спикеры-эксперты из передовых международных компаний таких профессий, как Frontend разработчик, Product manager, Aerospace Engineer, Информационная и кибербезопасность, а также разработчик мобильных приложений.
Для участия необходимо зарегистрироваться.
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