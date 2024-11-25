Digital Tajikistan. Душанбе

Форум посвящен современному состоянию и актуальным вопросам цифровизации сегмента розничного финансового обслуживания и индустрии ритейла.

Медиахолдинг ПЛАС представляет свой новый международный форум Digital Tajikistan, посвященный современному состоянию и актуальным вопросам цифровизации сегмента розничного финансового обслуживания и индустрии ритейла Республики Таджикистан.

Медиахолдинг ПЛАС уже много лет проводит активную экспозиционную и дискуссионную политику в регионе Центральной Азии, направленную на ознакомление и обмен лучшим опытом и технологиями местных и международных бизнес-структур в области банковского бизнеса, финтеха, платежных систем, торгового офлайн- и онлайн-ритейла, телекома и ряда других отраслей. ПЛАС-Форум — это не просто сообщество для профессионалов финтеха, банковского сектора, ритейла и e-commerce. Это площадка, на которой строится история финтеха.

Для участия необходима регистрация.