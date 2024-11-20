Retail Central Asia. Ташкент

Форум посвящен современному состоянию и перспективам развития розничной индустрии и электронной коммерции в странах Центральной Азии и на глобальных рынках.

Международный ПЛАС-Форум Retail Central Asia посвящен современному состоянию и перспективам развития розничной индустрии и электронной коммерции в странах Центральной Азии и на глобальных рынках. Это место встречи независимого сообщества профессионалов, экспертов индустрии, готовых поделиться своим опытом, экспертизой, знаниями современных тенденций на региональном и мировом уровне.

Здесь вы сможете пообщаться с ведущими международными экспертами розничной индустрии, которые расскажут о проектах и кейсах, ставших успешными в реалиях их компаний, предложат решения задач, которые стоят перед бизнесом Узбекистана и Центральной Азии. Вас ждет необъятное поле для нетворкинга и инновационные сервисы и решения от ведущих компаний для развития и масштабирования вашего бизнеса.

Для участия необходима регистрация.