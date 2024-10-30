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Из 14 информсистем в КГД большинство не введено в широкую эксплуатацию

Финтех без границ. Цифровая Евразия. Алматы

Программа форума предусматривает рассмотрение круга вопросов, связанных с дальнейшим развитием e-commerce, финтеха и платежного бизнеса.

Мероприятие пройдет 30 — 31 октября 2024 года
Место проведения — г. Алматы, пр-т Сейфуллина 506/99, Rixos Almaty

Открывая границы, соединяя Запад и Восток, объединяя финтех, ритейл и банки, ПЛАС-Форум «Финтех без границ. Цифровая Евразия» неизменно вызывает огромный интерес у профессионалов платежной индустрии онлайн/офлайн ритейла и финансового рынка.

Участники форума обсудят такие актуальные темы, как:

— смена приоритетов в платежной индустрии;
— необанки;
— криптовалютная индустрия;
— ключевые драйверы ecommerce;
— проекты цифровых валют;
— новые бизнес-модели эквайринга;
— экономика экосистем;
— удаленная идентификация;
— лучшие практики банковской розницы.

Для участия необходима регистрация.

Организатор — PLUS Group
+7 (495) 961-10-65

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