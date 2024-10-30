Финтех без границ. Цифровая Евразия. Алматы

Программа форума предусматривает рассмотрение круга вопросов, связанных с дальнейшим развитием e-commerce, финтеха и платежного бизнеса.

Открывая границы, соединяя Запад и Восток, объединяя финтех, ритейл и банки, ПЛАС-Форум «Финтех без границ. Цифровая Евразия» неизменно вызывает огромный интерес у профессионалов платежной индустрии онлайн/офлайн ритейла и финансового рынка.

Участники форума обсудят такие актуальные темы, как:

— смена приоритетов в платежной индустрии;

— необанки;

— криптовалютная индустрия;

— ключевые драйверы ecommerce;

— проекты цифровых валют;

— новые бизнес-модели эквайринга;

— экономика экосистем;

— удаленная идентификация;

— лучшие практики банковской розницы.

Для участия необходима регистрация.