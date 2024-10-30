Финтех без границ. Цифровая Евразия. Алматы
Программа форума предусматривает рассмотрение круга вопросов, связанных с дальнейшим развитием e-commerce, финтеха и платежного бизнеса.
Открывая границы, соединяя Запад и Восток, объединяя финтех, ритейл и банки, ПЛАС-Форум «Финтех без границ. Цифровая Евразия» неизменно вызывает огромный интерес у профессионалов платежной индустрии онлайн/офлайн ритейла и финансового рынка.
Участники форума обсудят такие актуальные темы, как:
— смена приоритетов в платежной индустрии;
— необанки;
— криптовалютная индустрия;
— ключевые драйверы ecommerce;
— проекты цифровых валют;
— новые бизнес-модели эквайринга;
— экономика экосистем;
— удаленная идентификация;
— лучшие практики банковской розницы.
Для участия необходима регистрация.
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