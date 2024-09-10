Платежный бизнес и денежное обращение. Москва

Крупнейшее мероприятие финансового сектора в России и странах ближнего зарубежья.

ПЛАС-Форум «Платежный бизнес и денежное обращение» — это крупнейшее мероприятие финансового сектора в России и странах ближнего зарубежья как по количеству (1700+), так и по составу участников — представителей банковского сектора, платежных систем, операторов связи и транспорта, компаний-поставщиков решений, регуляторов рынка и государственных органов, ведущих российских и зарубежных экспертов индустрии и др.

Программа форума посвящена анализу современного состояния и перспектив развития банкинга и платежной индустрии в России и других странах мира. Среди докладчиков — эксперты локального, регионального и международного уровня, наиболее полно представляющие индустрию.

Для участия необходима регистрация.