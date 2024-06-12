Финтех, Банки и Ритейл. Ташкент

ПЛАС-форум посвящен ключевым вопросам взаимодействия государственных структур, банковского сектора и торгового ритейла.

ПЛАС-Форум «Финтех, банки и ритейл. Трансформация и взаимодействие» посвящен ключевым вопросам взаимодействия государственных структур, банковского сектора и торгового ритейла. Среди его стратегических задач — придать дополнительный импульс развитию экономики Узбекистана, продвижению международного сотрудничества в области банкинга и финансовых технологий, а также развертыванию новых перспективных проектов, в том числе международных. Аналогичное содействие форум окажет развитию онлайн- и офлайн-ритейла, включая его эффективную дальнейшую трансформацию.

Приглашаем к партнерскому участию компании и организации, заинтересованные в реализации текущих инициатив, совместных проектов и развитии кооперации с партнерами в Узбекистане.