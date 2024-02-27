Digital Kyrgyzstan. Бишкек

Развитие Кыргызстана как цифрового общества, цифровая трансформация платежного пространства, электронные сервисы в госуправлении и G2C.

Мероприятие объединит на одной площадке представителей регуляторов, банков, финтех-компаний, представителей торгового ритейла и поставщиков решений для цифровой трансформации бизнеса. Программа форума предусматривает рассмотрение самого широкого круга вопросов, связанных с реализацией концепции «Цифровой Кыргызстан», включая дальнейшее внедрение инновационных технологий в государственных структурах, банках, финтехе и ритейле.

ПЛАС-форумы СНГ неизменно вызывают растущий интерес у профессионалов банковского сектора, платежной индустрии, финансового рынка, розничной торговли и e-commerce, а также представителей госструктур.

В Digital Kyrgyzstan примет участие более 800 делегатов, представляющих топ-менеджмент и экспертов из государственного сектора, финтех-компаний, стартапов, венчурных фондов, иностранных и местных банков и микрофинансовых институтов, международных вендоров IT-решений, операторов платежных систем и связи, регулирующих органов и ассоциаций, а также независимые эксперты и аналитики.

Вам будет полезно мероприятие, если вы заинтересованы в получении самой актуальной информации о тенденциях рынка, лучших мировых практиках, продуктах, решениях и технологиях, в продуктивном обмене мнениями и установлении долгосрочных деловых связей.

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию.