Вебинар Arenadata Hadoop. Онлайн

Вы узнаете об использовании Apache Impala в аналитических проектах.

Компания Arenadata приглашает принять участие в вебинаре «Arenadata Hadoop: использование Apache Impala в аналитических проектах». Он пройдет 13 февраля с 11:00 до 12:00 мск.

Станислав Габдулгазиев, Presales-архитектор Arenadata, расскажет о технологии Hadoop, новых возможностях и сценариях использования, которые появились благодаря добавлению в продукт сервиса Apache Impala. Вебинар будет полезен data-инженерам, архитекторам аналитических систем, ИТ-директорам и директорам по данным, специалистам по продаже продуктов и технологий Big Data (Specialty Sales) и специалистам, ответственным за технологическую стабильность предприятия и CDTO.

Слушатели вебинара также узнают:

— как устроена архитектура Impala, какие бывают варианты ее развертывания и настройки сервиса;

— какие существуют возможности миграции нагрузок с Hive и оптимизации SQL-запросов;

— как мигрировать рабочие нагрузки с устаревшей версии Impala поставки Cloudera CDH 5/6 и какие преимущества для организации принесет этот шаг.

Участие в мероприятии бесплатное. Необходима регистрация.