BeeTech Conf 2024. Алматы

Ежегодная конференция для специалистов IT с докладами, воркшопами и нетворкингом.

BeeTech Conf — IT-конференция от Beeline Казахстан, где ежегодно собираются эксперты индустрии, обмениваются опытом и слушают актуальные и полезные доклады. В этом году BeeTech Conf 2024 пройдет 27 апреля в Алматы, в NARXOZ University.

IT-комьюнити соберется в одном месте, чтобы послушать доклады от экспертов ведущих казахстанских и зарубежных компаний, а также узнать больше об интересном опыте и достижениях своих коллег. Площадка объединяет множество единомышленников, которые развивают казахстанское IT-компании и влияют на ландшафт отечественного IT.

Что ждет участников конференции?

— Обсудим насущные боли казахстанского IT. Сориентируемся в трендах, инструментах и подходах через реальные кейсы.

— Позадаем вопросы. Личное общение со спикером в офлайне, классное Telegram-сообщество для онлайн-вовлечения и квартирники для общего обсуждения самых злободневных тем.

— Прокачаемся. Доклады и дискуссии для людей разных профилей, мультидисциплинарные истории для T-shape прокачки.

— Не будем лить воду. Опытные кураторы и спикеры прошлых конференций отвечают за качество контента — никаких нудных теоретических докладов.

Если вы хотите присоединиться к конференции и выступить на BeeTech Conf 2024, подать заявку можно до 29 февраля по ссылке. Выступить с докладом желающие смогут в любом из трех стримов: Management (Agile & Product); Engineering; Big Data.

В 2023 году конференция была посвящена тому, как гиганты и корпорации становятся гибкими и переходят на собственную разработку. Также обсудили насущные боли казахстанского IT и локальные особенности рынка. Среди спикеров были эксперты из Beeline Казахстан, Kolesa Group, Jusan Bank, OZON Казахстан, Банк Фридом Финанс, 1Fit, inDrive и другие.

Регистрация для участия в конференции скоро откроется.