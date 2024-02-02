Digital Almaty 2024. Алматы

Это традиционная диалоговая площадка для обсуждения цифровой повестки, новых стратегий цифровой трансформации и трендов в сфере цифровых технологий.

В Алматы с 1 по 3 февраля 2024 года пройдет цифровой форум Digital Almaty 2024: Индустрия Х — цифровая эволюция будущего. Шестой форум объединит государственных деятелей стран ШОС и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей для обмена опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.

VI Digital Almaty представит обширную деловую программу, которая раскроет темы цифровой трансформации в промышленности и инновационных решений в сферах GovTech, Индустрии 4.0, ESG, Smart City и других. В панельных дискуссиях примут участие более 200 спикеров из числа международных экспертов, лидеров отраслей, ведущих новаторов в сфере IT и бизнеса. Они поделятся успешными кейсами в применении новых технологий в реальном секторе экономики. В рамках форума также запланированы Industry 4.0 Startup Battle — масштабная битва за звание лучшего промышленного стартапа, выставка крупнейших казахстанских недропользователей, технопарков, технологических компаний, которые поделятся опытом запуска IT-проектов.

Посетить мероприятие можно, зарегистрировавшись на сайте.