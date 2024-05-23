PROFIT Telecom Day. Алматы

Конференция, посвященная отрасли связи — сети, спутники, 5G.

Конференция PROFIT Telecom Day — это встреча участников телеком-рынка Казахстана и соседних стран, посвященная развитию рынка телекоммуникационных услуг. В конференции примут участие руководители и IT-специалисты операторов связи и провайдеров, дата-центров, а также ведущие отраслевые эксперты и представители вендоров.

На PROFIT Telecom Day будут обсуждаться передовые решения для управления интернет-трафиком, строительство линий связи, деятельность операторов, проводные и беспроводные технологии, сети нового поколения, а также регуляторные моменты.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.