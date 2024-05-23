PROFIT Telecom Day. Алматы
Конференция, посвященная отрасли связи — сети, спутники, 5G.
Мероприятие пройдет 24 мая 2024 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty
Конференция PROFIT Telecom Day — это встреча участников телеком-рынка Казахстана и соседних стран, посвященная развитию рынка телекоммуникационных услуг. В конференции примут участие руководители и IT-специалисты операторов связи и провайдеров, дата-центров, а также ведущие отраслевые эксперты и представители вендоров.
На PROFIT Telecom Day будут обсуждаться передовые решения для управления интернет-трафиком, строительство линий связи, деятельность операторов, проводные и беспроводные технологии, сети нового поколения, а также регуляторные моменты.
Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.
Организатор — PROFIT Events
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-20, 317-14-92
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