Первый общероссийский межбанковский акселератор. Онлайн
Проекты смогут получить до 10 млн рублей на пилот в банках.
Идет прием заявок для проектов в общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ. Это первый финтех-акселератор в России, созданный Ассоциацией Российских Банков (АРБ). Организатором финтех-акселератора выступил ПАО «Банк Уралсиб», а оператором программы — Ассоциация «Финтех Старт». Мероприятие станет знаковым событием для развития банковской отрасли в целом и единой точкой входа в банки для финтех-компаний СНГ. Прием заявок для финтех-проектов и стартапов продлится до 29 октября 2023 года.
Основная цель акселератора — поиск финтех-решений, создающих новые сервисы для банков и повышающих эффективность работы, которые сокращают расходы и позволяют получить новые источники выручки. Проекты смогут получить до 10 млн рублей на пилот в банках.
Финтех-акселератор АРБ создан в качестве альтернативы крупным международным программам Visa Accelerator Program и Mastercard Start Path для преодоления кризиса финтех-проектов. В итоге акселератор должен стать единой точкой входа в банки для финтех-компаний.
Направления акселератора:
— Банковская розница
— Премиум банкинг
— Решения для МСБ
— Корпоративный блок и core-банкинг
— Цифровой маркетинг
— HR Tech
— Ипотека и недвижимость
Этапы акселератора:
— 10 августа — старт программы
— 29 октября — окончание приема заявок
— 2 ноября — лонг-лист 100 проектов по результатам заочного отбора, которые соответствуют критериям отбор
— 7 ноября — старт акселерации для 30 лучших проектов
— 7 декабря — финал акселератора.
Что получат лучшие проекты, успешно прошедшие отбор:
— Fast-track для внедрения готовых продуктов и технологий
— Долгосрочное коммерческое партнёрство с крупнейшими банками
— Оплаченное пилотное внедрение разработок до 10 млн рублей для успешно прошедших акселерационную программу
— Доработка проекта вместе с топ-менеджментом для совершенствования технологий и бизнес-моделей стартапов
— Бесплатная акселерационная программа от лидеров банковской отрасли
— Возможность масштабирования успешных внедрений в других банках-членах АРБ.
Подать заявку на участие, стать партнером или экспертом, можно уже сейчас на сайте.
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