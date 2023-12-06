Первый общероссийский межбанковский акселератор. Онлайн

Проекты смогут получить до 10 млн рублей на пилот в банках.

Идет прием заявок для проектов в общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ. Это первый финтех-акселератор в России, созданный Ассоциацией Российских Банков (АРБ). Организатором финтех-акселератора выступил ПАО «Банк Уралсиб», а оператором программы — Ассоциация «Финтех Старт». Мероприятие станет знаковым событием для развития банковской отрасли в целом и единой точкой входа в банки для финтех-компаний СНГ. Прием заявок для финтех-проектов и стартапов продлится до 29 октября 2023 года.

Основная цель акселератора — поиск финтех-решений, создающих новые сервисы для банков и повышающих эффективность работы, которые сокращают расходы и позволяют получить новые источники выручки. Проекты смогут получить до 10 млн рублей на пилот в банках.

Финтех-акселератор АРБ создан в качестве альтернативы крупным международным программам Visa Accelerator Program и Mastercard Start Path для преодоления кризиса финтех-проектов. В итоге акселератор должен стать единой точкой входа в банки для финтех-компаний.

Направления акселератора:

— Банковская розница

— Премиум банкинг

— Решения для МСБ

— Корпоративный блок и core-банкинг

— Цифровой маркетинг

— HR Tech

— Ипотека и недвижимость

Этапы акселератора:

— 10 августа — старт программы

— 29 октября — окончание приема заявок

— 2 ноября — лонг-лист 100 проектов по результатам заочного отбора, которые соответствуют критериям отбор

— 7 ноября — старт акселерации для 30 лучших проектов

— 7 декабря — финал акселератора.

Что получат лучшие проекты, успешно прошедшие отбор:

— Fast-track для внедрения готовых продуктов и технологий

— Долгосрочное коммерческое партнёрство с крупнейшими банками

— Оплаченное пилотное внедрение разработок до 10 млн рублей для успешно прошедших акселерационную программу

— Доработка проекта вместе с топ-менеджментом для совершенствования технологий и бизнес-моделей стартапов

— Бесплатная акселерационная программа от лидеров банковской отрасли

— Возможность масштабирования успешных внедрений в других банках-членах АРБ.

Подать заявку на участие, стать партнером или экспертом, можно уже сейчас на сайте.