Conversations 2023. Москва
Конференция по разговорному и генеративному AI для бизнеса и разработчиков.
На рынке разговорного AI сейчас время грандиозных перемен. Как появление ChatGPT и других нейросетевых моделей повлияет на бизнес, куда подтолкнет развитие технологий и инструментов, что привнесет в клиентский опыт? Приходи на Conversations, чтобы узнать, какие из трендов брать с собой в 2024 год!
Conversations 2023 — это конференция по разговорному и генеративному AI для бизнеса и разработчиков. Вы узнаете все о голосовых ассистентах, чат-ботах и технологиях для их создания, внедрения и развития. Это событие для экспертов, которым интересны технологии разговорного и генеративного AI. На конференции встречаются бизнес и разработчики, стратеги, визионеры и практики, вендоры и пользователи. Аудитория Conversations — менеджмент бизнес- и технических команд, продакты, аналитики, разработчики, NLP-инженеры, лингвисты и дизайнеры разговорного UX. Интересно будет всем!
В фокусе мероприятия:
— Generative & Conversational AI
— синтез, ASR, TTS
— LLM и их место в бизнесе
— контакт-центр 2025
— чат-боты в мире chatGPT
— copilot и другие AI-проводники
— речевая аналитика
— голосовые ассистенты и AI-аватары
— прогнозы и стратегии
— премьеры кейсов и решений
Для участия в конференции необходимо приобрести билет.
Добавить в Google Calendar