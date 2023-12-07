Conversations 2023. Москва

Конференция по разговорному и генеративному AI для бизнеса и разработчиков.

На рынке разговорного AI сейчас время грандиозных перемен. Как появление ChatGPT и других нейросетевых моделей повлияет на бизнес, куда подтолкнет развитие технологий и инструментов, что привнесет в клиентский опыт? Приходи на Conversations, чтобы узнать, какие из трендов брать с собой в 2024 год!

Conversations 2023 — это конференция по разговорному и генеративному AI для бизнеса и разработчиков. Вы узнаете все о голосовых ассистентах, чат-ботах и технологиях для их создания, внедрения и развития. Это событие для экспертов, которым интересны технологии разговорного и генеративного AI. На конференции встречаются бизнес и разработчики, стратеги, визионеры и практики, вендоры и пользователи. Аудитория Conversations — менеджмент бизнес- и технических команд, продакты, аналитики, разработчики, NLP-инженеры, лингвисты и дизайнеры разговорного UX. Интересно будет всем!

В фокусе мероприятия:

— Generative & Conversational AI

— синтез, ASR, TTS

— LLM и их место в бизнесе

— контакт-центр 2025

— чат-боты в мире chatGPT

— copilot и другие AI-проводники

— речевая аналитика

— голосовые ассистенты и AI-аватары

— прогнозы и стратегии

— премьеры кейсов и решений

Для участия в конференции необходимо приобрести билет.