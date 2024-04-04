Business Technology Expo. Астана

Международная выставка технологий для бизнеса.

Business Technology Expo — это идеальная платформа для развития вашего бизнеса. Мероприятие ориентировано на предпринимателей и управленцев малого-среднего бизнеса, которые ищут новые идеи и передовые решения, способствующие повышению эффективности, расширению возможностей и прибыльности бизнеса.

Казахстанские и международные поставщики и производители представят новейшие инструменты в сфере маркетинга и продаж, менеджмента, финансов, ритейла, облачных решений и IT-инфраструктуры. Ориентируясь на самые важные темы и вовлекая в обсуждение все заинтересованные стороны, Business Technology Expo ставит своей задачей создавать полезный контент об инновациях, уникальных отраслевых кейсах и передовых подходах.

Для участия необходимо пройти регистрацию.