Следите за новостями

Цифра дня

2513 Пб мобильных данных потребили абоненты в РК за первое полугодие 2023

Business Technology Expo. Астана

Международная выставка технологий для бизнеса.

Мероприятие пройдет 3 — 5 апреля 2024 года
Место проведения — г. Астана, проспект Мангилик Ел, 53/1, МВЦ «EXPO»

Business Technology Expo — это идеальная платформа для развития вашего бизнеса. Мероприятие ориентировано на предпринимателей и управленцев малого-среднего бизнеса, которые ищут новые идеи и передовые решения, способствующие повышению эффективности, расширению возможностей и прибыльности бизнеса.

Казахстанские и международные поставщики и производители представят новейшие инструменты в сфере маркетинга и продаж, менеджмента, финансов, ритейла, облачных решений и IT-инфраструктуры. Ориентируясь на самые важные темы и вовлекая в обсуждение все заинтересованные стороны, Business Technology Expo ставит своей задачей создавать полезный контент об инновациях, уникальных отраслевых кейсах и передовых подходах.

Для участия необходимо пройти регистрацию.

Организатор — «Астана-Экспо КС»
г. Астана, ул. Нажимеденова 16Б
+7 (778) 900-29-95

 Добавить в Google Calendar