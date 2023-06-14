Resilience World Tour. Алматы
Глобальное роад-шоу компании Trend Micro приходит в Казахстан.
Trend Micro проводит мировое турне Risk to Resilience, чтобы помочь организациям взять под контроль риски и повысить устойчивость к киберугрозам с помощью проактивного подхода к кибербезопасности с учетом рисков.
Организациям приходится бороться с постоянно растущими киберрисками по всем фронтам, поскольку поверхность атаки быстро расширяется. В 2023 году вы сможете усилить систему безопасности благодаря централизованной корреляции данных и централизованному мониторингу рисков кибербезопасности вашей организации. Мы поможем вам совершить быстрый переход к более эффективной и устойчивой к угрозам системе безопасности.
Воспользуйтесь уникальной возможностью и узнайте вместе с другими участниками события из более чем 120 городов мира о том, как усилить возможности киберзащиты и обезопасить организацию от новых угроз злоумышленников. Мы расскажем о последних трендах в сфере кибербезопасности и покажем, как решения Trend Micro помогут развитию бизнеса в современных реалиях.
Темы мероприятия:
— Киберриск как бизнес-риск: сдвиг парадигмы.
— Новый взгляд на кибербезопасность с точки зрения развития бизнеса.
— Контроль рисков: как эффективно управлять рисками на поверхности атаки.
— Преимущества XDR: быстрое обнаружение сложных угроз и реагирование на них.
— Идеальное сочетание: расширенное обнаружение и реагирование плюс управление рисками на поверхности атаки.
— Защита организации на каждом этапе перехода в облако.
Спикеры:
— Герман Позанков, управляющий директор в Центральной Азии и Монголии Trend Micro.
— Нурлан Адаев, инженер отдела продаж Trend Micro.
— Нурбек Рахимов, региональный руководитель, Центральная Азия, Азербайджан, Монголия Trend Micro.
— Бахтияр Баймагамбет, региональный аккаунт-менеджер Trend Micro.
Для участия необходимо пройти регистрацию.
Добавить в Google Calendar