Resilience World Tour. Алматы

Глобальное роад-шоу компании Trend Micro приходит в Казахстан.

Trend Micro проводит мировое турне Risk to Resilience, чтобы помочь организациям взять под контроль риски и повысить устойчивость к киберугрозам с помощью проактивного подхода к кибербезопасности с учетом рисков.

Организациям приходится бороться с постоянно растущими киберрисками по всем фронтам, поскольку поверхность атаки быстро расширяется. В 2023 году вы сможете усилить систему безопасности благодаря централизованной корреляции данных и централизованному мониторингу рисков кибербезопасности вашей организации. Мы поможем вам совершить быстрый переход к более эффективной и устойчивой к угрозам системе безопасности.

Воспользуйтесь уникальной возможностью и узнайте вместе с другими участниками события из более чем 120 городов мира о том, как усилить возможности киберзащиты и обезопасить организацию от новых угроз злоумышленников. Мы расскажем о последних трендах в сфере кибербезопасности и покажем, как решения Trend Micro помогут развитию бизнеса в современных реалиях.

Темы мероприятия:

— Киберриск как бизнес-риск: сдвиг парадигмы.

— Новый взгляд на кибербезопасность с точки зрения развития бизнеса.

— Контроль рисков: как эффективно управлять рисками на поверхности атаки.

— Преимущества XDR: быстрое обнаружение сложных угроз и реагирование на них.

— Идеальное сочетание: расширенное обнаружение и реагирование плюс управление рисками на поверхности атаки.

— Защита организации на каждом этапе перехода в облако.

Спикеры:

— Герман Позанков, управляющий директор в Центральной Азии и Монголии Trend Micro.

— Нурлан Адаев, инженер отдела продаж Trend Micro.

— Нурбек Рахимов, региональный руководитель, Центральная Азия, Азербайджан, Монголия Trend Micro.

— Бахтияр Баймагамбет, региональный аккаунт-менеджер Trend Micro.

Для участия необходимо пройти регистрацию.