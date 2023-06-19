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Более 4 млн нарушений ПДД выявили через автоматические системы в 2022 году

Positive Security Day Central Asia. Алматы

Традиционное мероприятие Positive Technologies, призванное объединять, вдохновлять, погружать специалистов ИБ в контекст передовых технологий, продуктов и экспертизы.

Мероприятие пройдет 20 июня 2023 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7, БЦ «Есентай Тауэр», Ritz Carlton Almaty

20 июня в Алматы состоится Positive Security Day Central Asia. Мероприятие проведет ведущий разработчик российского рынка кибербезопасности Positive Technologies. Конференция призвана объединять, вдохновлять, погружать специалистов ИБ в контекст передовых технологий, продуктов и экспертизы.

О Positive Technologies: 21 год экспертизы в исследованиях и разработке, 1400+ человек в команде, 1000+ экспертов и технических специалистов, 16 продуктов и решений, 2900+ клиентов по всему миру, 300+ партнеров — ведущих интеграторов, Первая и единственная компания из сферы кибербезопасности на Московской бирже (MOEX: POSI).

Positive Security Day Central Asia — это:

— результативный подход к кибербезопасности;
— знакомство с экосистемой продуктов Positive Technologies, которые делают недопустимое для бизнеса и государства невозможным;
— деловая программа с докладами и дискуссиями;
— результаты исследований и интересные кейсы в расследовании инцидентов;
— общение с экспертами Positive Technologies и воркшопы;
— крутой нетворкинг.

Ждем вас на конференции для обмена опытом между экспертами рынка, представителями служб ИБ и топ-менеджерами, ответственными за кибербез. Приходите, чтобы познакомиться с лучшими практиками и прокачаться профессионально. Для участия требуется только регистрация.

Организатор — Positive Technologies
г. Москва, Преображенская пл., д. 8
+7 (495) 744-01-44

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