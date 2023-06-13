API Яндекс Карт для эффективного бизнеса. Онлайн

Онлайн-конференция о возможностях и преимуществах API и SDK для электронной коммерции, ритейла, доставок, агрегаторов, банков, телекоммуникационных компаний и государственных организаций.

Вы узнаете, как с помощью готовых решений — наших API и SDK — интегрировать карту на сайт и в мобильное приложение. А также упростить заказ товаров, уменьшить количество ошибок при вводе адресов и, соответственно, неверно отправленных курьеров.

Кроме того, мы расскажем, как оптимизировать доставку в целом: увеличить оборачиваемость машин, отслеживать передвижение курьеров и сделать весь процесс более предсказуемым для вас и клиентов.

Приходите, задавайте вопросы. За самые интересные подарим Яндекс Станцию с Алисой!

Обо всем расскажут:

— Антон Токбулатов, руководитель проектов API Яндекс Карт.

— Юлия Латыпаева, менеджер по развитию бизнеса API Яндекс Карт в СНГ.

— Сергей Балалаев, директор по развитию бизнеса API Яндекс Карт.

На технические вопросы ответят:

— Александр Тармолов, руководитель отдела разработки веб-приложений Яндекс Карт.

— Николай Лихогруд, руководитель отдела разработки мобильных Карт и Навигатора.

— Евгений Ёлкин, руководитель службы геопоисковой инфраструктуры.

Встречаемся 14 июня в 15:00 (+6 UTC) в ZOOM. Ссылку на встречу пришлем в письме — доя участия необходима регистрация.