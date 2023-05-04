Robotek Grand Tournament 2023. Астана

280 детей со всего Казахстана примут участие в масштабном турнире по робототехнике.

Финал республиканского турнира Robotek Grand Tournament 2023 в этом году пройдет 4–5 мая. Это некоммерческий турнир при поддержке РНЦП «Дарын». Ранее прошли бесплатные областные отборочные этапы с участием более 3000 детей, из которых сильнейшие примут участие в финале.

Robotek Grand Tournament 2023 будет проводиться в 7 категориях:

— Робо-сумо (9-12 лет)

— Кегельринг-квадро (10-14 лет)

— Гонки по линии (14-17 лет)

— Биатлон, младшая категория (10-14 лет)

— Биатлон, старшая категория (14-17лет)

— Эстафета (10-17 лет)

— Лабиринт (14-17 лет).

В чемпионате примут участие сильнейшие сборные из 17 областей Казахстана и 3 городов республиканского значения.

На церемонию открытия турнира приглашены первые руководители Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, акимата г. Астаны. Турнир будет способствовать развитию технической ниши в Казахстане.

Цель турнира — выявление и поддержка талантливых школьников в области робототехники, инженерных наук и программирования, популяризация технических профессий среди молодежи, привлечение внимания общественности и государства к вопросам технического образования.