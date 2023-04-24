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25,1 млн абонентов сотовой связи насчитывается в Казахстане

VK Cloud Conf Almaty. Алматы

Конференция про облачные технологии от экспертов рынка.

Мероприятие пройдет 25 апреля 2023 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Сейфуллина 506/99, отель Rixos Almaty

25 апреля в Rixos пройдет VK Cloud Conf Almaty. На мероприятии вы узнаете о новых возможностях для повышения эффективности бизнеса с помощью облачных технологий, а также познакомитесь с облачной платформой для цифровизации бизнеса от VK Cloud.

В программе:

— Обзор ИТ-трендов рынка Казахстана.
— Облачные технологии для достижения бизнес-результатов.
— Ускорение цифровой трансформации бизнеса и государства.
— Cloud-Native подход и кейсы по внедрению Big Data в облаке VK Cloud.
— Сервисы для DevOps-инженеров.
— Инструменты кибербезопасности.
— Мастер-класс «Облако по кнопке».
— ESG: социальные проекты с применением облаков.

В 10:00 присоединяйтесь к VK Cloud Conf Almaty. Узнайте больше об ИТ-трендах рынка Казахстана и познакомьтесь с нашей облачной платформой для цифровизации бизнеса. Генеральный партнер конференции — QazCloud.

VK Cloud Conf Almaty — место встречи технологических и бизнес-лидеров Республики Казахстан. Вас ждет мастер-класс от архитектора по работе с облачными сервисами, а также сертификат участника.

Зарегистрироваться на VK Cloud Conf Almaty.

Организатор — VK Cloud
РФ, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79
+7 (495) 790-70-70

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