VK Cloud Conf Almaty. Алматы
Конференция про облачные технологии от экспертов рынка.
25 апреля в Rixos пройдет VK Cloud Conf Almaty. На мероприятии вы узнаете о новых возможностях для повышения эффективности бизнеса с помощью облачных технологий, а также познакомитесь с облачной платформой для цифровизации бизнеса от VK Cloud.
В программе:
— Обзор ИТ-трендов рынка Казахстана.
— Облачные технологии для достижения бизнес-результатов.
— Ускорение цифровой трансформации бизнеса и государства.
— Cloud-Native подход и кейсы по внедрению Big Data в облаке VK Cloud.
— Сервисы для DevOps-инженеров.
— Инструменты кибербезопасности.
— Мастер-класс «Облако по кнопке».
— ESG: социальные проекты с применением облаков.
В 10:00 присоединяйтесь к VK Cloud Conf Almaty. Узнайте больше об ИТ-трендах рынка Казахстана и познакомьтесь с нашей облачной платформой для цифровизации бизнеса. Генеральный партнер конференции — QazCloud.
VK Cloud Conf Almaty — место встречи технологических и бизнес-лидеров Республики Казахстан. Вас ждет мастер-класс от архитектора по работе с облачными сервисами, а также сертификат участника.
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