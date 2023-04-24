VK Cloud Conf Almaty. Алматы

Конференция про облачные технологии от экспертов рынка.

25 апреля в Rixos пройдет VK Cloud Conf Almaty. На мероприятии вы узнаете о новых возможностях для повышения эффективности бизнеса с помощью облачных технологий, а также познакомитесь с облачной платформой для цифровизации бизнеса от VK Cloud.

В программе:

— Обзор ИТ-трендов рынка Казахстана.

— Облачные технологии для достижения бизнес-результатов.

— Ускорение цифровой трансформации бизнеса и государства.

— Cloud-Native подход и кейсы по внедрению Big Data в облаке VK Cloud.

— Сервисы для DevOps-инженеров.

— Инструменты кибербезопасности.

— Мастер-класс «Облако по кнопке».

— ESG: социальные проекты с применением облаков.

В 10:00 присоединяйтесь к VK Cloud Conf Almaty. Узнайте больше об ИТ-трендах рынка Казахстана и познакомьтесь с нашей облачной платформой для цифровизации бизнеса. Генеральный партнер конференции — QazCloud.

VK Cloud Conf Almaty — место встречи технологических и бизнес-лидеров Республики Казахстан. Вас ждет мастер-класс от архитектора по работе с облачными сервисами, а также сертификат участника.

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