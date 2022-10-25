Digital Manufacturing Cloud для дискретных и непрерывных производств. Казахстан

Вебинар LeverX Group о том, как эффективно решать острые производственные проблемы с помощью SAP DMC.

26 октября в 16.00 по времени г. Астана состоится вебинар компании LeverX Group на тему «SAP Digital Manufacturing Cloud (DMC) для дискретных и непрерывных производств». Спикер — Руслан Алиев, Senior SAP PP/QM-консультант с 12-летним опытом в области SAP-решений. Во время вебинара вы узнаете, как эффективно решать острые производственные проблемы с помощью SAP DMC. Вся информация, которой поделится Руслан Алиев, основана на реальных проектах внедрения и поддержки этого решения SAP.

Наладить эффективные производственные процессы без гибкой и прозрачной сети — сложная задача. Чтобы увидеть скрытые возможности и реализовать новые выгодные бизнес-модели, компаниям необходимо объединить все операции в единую цепочку и отслеживать их выполнение вплоть до отдельных рабочих мест и станков.

Приняв участие в вебинаре, вы узнаете о том, как обеспечить прозрачность процессов на предприятии с целью эффективного производства товаров, их реализации и постпродажной деятельности. Эти знания помогут вам выстроить экономически выгодные производственные процессы.

Ключевые темы вебинара:

— Интеграция с системами класса ERP

— Исполнение и контроль в дискретных производствах

— Исполнение и контроль в непрерывных производствах

— Интеграция с Machine Layer

Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация.