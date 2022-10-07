Kolesa Conf 2022. Алматы

Масштабная конференция, объединяющая IT-сообщество Казахстана.

8 октября Kolesa Group проведет самую большую IT-конференцию в Казахстане — Kolesa Conf 2022. Kolesa Conf — это ежегодная конференция для разработчиков, стартаперов, QA-инженеров, data-специалистов, менеджеров и других представителей IT-сообщества. В этом году на конференци будут обсуждать Web, Mobile, Data и Management.

На мероприятии ожидаются спикеры из Яндекса, Dodo, Tinkoff, Karpov.cources, Percona, Pinemelon (Arbuz), Kaspi, Kolesa Group — всего более 35 экспертов из различных компаний. Они выступят с докладами по 4 направлениям. В каждом потоке будет 9-10 докладов с рабочими и полезными кейсами от экспертов.

Для участия в Kolesa Conf необходимо зарегистрироваться и выбрать интересующее вас направление. В этом году офлайн-конференция будет платной. Однако для того, чтобы контент был доступен всем желающим, будет организована бесплатная прямая трансляция конференции.

Программа Kolesa Conf формируется с учетом глобальных трендов и лучших практик на рынке, чтобы все знания, полученные участниками, были максимально применимы в работе. Участие в Kolesa Conf 2022 будет полезно не только разработчикам, но всем, кто хочет развиваться в IT-сфере, быть в курсе трендов и сформировать мощный нетворкинг — product-менеджерам, аналитикам, тимлидам, дизайнерам, админам, тестировщикам, маркетологам, а также тем, кто хочет ими стать.