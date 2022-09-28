Digital Bridge 2022. Нур-Султан

Международный форум о цифровых технологиях, бизнесе и IT.

28-29 сентября в Нур-Султане состоится ежегодный международный форум Digital Bridge, где лучшие отечественные и мировые эксперты в сфере цифровых технологий, инноваций и бизнеса делятся своими знаниями и опытом.

В 2022 году мир в очередной раз переживает глобальные изменения. Новые условия требуют новых технологий. Мы строим новый цифровой мост между странами Европы и Азии. В рамках Digital Bridge пройдут пленарное заседание с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, панельные сессии, где международные и отечественные эксперты крупных технологических компаний обсудят самые актуальные темы мира IT, расскажут о стратегии развития IT-экспорта и человеческого капитала, поделятся лучшими мировыми практиками, выставка технопарков, где крупнейшие технопарки государств-членов Организации Тюркских Государств и стран Центральной Азии расскажут о развитии инновационной экосистемы в их странах и условиях участия стартапов и IT-специалистов в образовательных и бизнес-программах, а также выставки отраслевых проектов и IT-школ, ярмарка вакансий, Astana Hub Battle, турнир по киберспорту.

Вас ждут яркие выступления лидеров IT-отрасли, панельные дискуссии, интервью на актуальные темы, выставки и тематические зоны. Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию.