Цифровое мышление и бизнес-трансформация. Онлайн

QazIndustry проводит обучающий вебинар по Индустрии 4.0 для промышленных предприятий РК.

АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» при поддержке CDO Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК приглашает представителей и топ-менеджеров промышленных предприятий к участию в серии бесплатных обучающих вебинаров по направлению цифровой трансформации и Индустрии 4.0.

16 августа в 15:00 пройдет вебинар «Цифровое мышление и бизнес-трансформация». Спикер — Комитет ИКТ, образования и инноваций НПП РК «Атамекен».

Вебинары направлены на формирование представлений о концепции Индустрии 4.0, внедрение цифровых технологий, получение экспертного мнения и обсуждение актуальных проблем промышленности в вопросах применения инструментов цифровой трансформации в производстве, а также на информирование о существующих мерах государственного стимулирования цифровизации промышленности. Представители международных и отечественных компаний поделятся практическим опытом внедрения цифровых решений в производственную среду, расскажут об успешных кейсах и полученных эффектах.

Мастер-класс состоится в формате видеоконференций на платформе Zoom. Для регистрации необходимо заполнить форму по ссылке.