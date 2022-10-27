Бизнес-форум 1С:ERP. Москва

Бизнес-форум, посвященный внедрениям и развитию решений и сервисов «1С» для корпоративного рынка, предприятий крупного и среднего масштаба.

Компания «1С» приглашает представителей компаний-пользователей и партнеров принять участие в 9-м Бизнес-форуме 1С: ERP, посвященном практике внедрения и развитию 1С: ERP и других решений и сервисов «1С».

Целью форума является обмен опытом по проектам внедрения 1С: ERP, 1С: Корпорация, 1С: Управление холдингом, 1С: ERP. Управление холдингом, 1С: Документооборот КОРП, 1С: Зарплата и управление персоналом КОРП, 1С: Аналитика и других решений «1С» для корпоративного сектора, представление новых возможностей этих решений и платформы 1С: Предприятие, сервисов «1С», отраслевых и специализированных решений 1С-Совместно.

Бизнес-форум 1С: ERP проводится с 2014 года. Мероприятие уже традиционно вызывает большой интерес у представителей крупного и среднего бизнеса, количество участников растет с каждым годом. В 2019 году в очном формате в форуме приняли участие более 3000 человек и более 1900 подключились к прямой интернет-трансляции. В 2020 и 2021 годах из-за ограничений, связанных с пандемией, форум проводился в онлайн-формате. В 2021 году в нем приняли участие более 6300 руководителей и специалистов из более чем 3500 организаций со всей России и 19 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В 2022 году форум возобновляет свою работу в очном формате с онлайн-трансляцией всех секций. Бизнес-форум 1С: ERP — это уникальная возможность из первых рук узнать о возможностях и преимуществах флагмана продуктовой линейки «1С» — 1С: ERP.

В программе запланированы пленарное заседание, параллельные тематические секции, выставка программных продуктов. Среди ключевых докладчиков — директор «1С» Б. Г. Нуралиев, руководители и ведущие специалисты подразделений разработки платформы 1С: Предприятие, 1С: ERP и других прикладных решений и сервисов. Своим опытом внедрения и применения решений «1С» поделятся представители пользователей, в том числе победители международного конкурса корпоративной автоматизации «1С: Проект года».

Участники форума смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам «1С» — методистам и разработчикам, а также ознакомиться с практическим опытом реализации проектов на реальных примерах.

К участию в форуме приглашаются:

— представители руководящего состава коммерческих компаний крупного и среднего масштаба, корпоративного сектора: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры, ИТ-директора и директора по цифровизации, технические директора и руководители производств, HR-директора;

— представители руководящего состава и их заместители, отвечающие за информатизацию федеральных, региональных и муниципальных органов власти и подведомственных им учреждений;

— представители партнеров «1С».

Участие в форуме бесплатное при условии предварительной регистрации и подтверждения от «1С». Количество мест для очного участия ограниченно. Подробная информация о Бизнес-форуме 1С: ERP, предварительная программа и регистрация — на сайте.