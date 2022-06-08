Современные решения Logitech для видеосвязи и гибридной работы. Онлайн

Вебинар по ВКС-решениям Logitech для эффективной организации гибридного формата работы.

О том, как ВКС-решения Logitech помогают эффективно организовать гибридный формат работы, на мастер-классе расскажут Антон Бугрин и Реваз Хетагури. Они докажут, что любое помещение с устройствами бренда может стать переговорной, проведут презентацию продуктов для персонального (веб-камеры Brio HD и гарнитуры Zone Wired и Zone Wireless) или коллективного (камеры Rally и MeetUp, ВКС-решения на базе Microsoft Teams, Zoom и Google) использования и познакомят с технологическими партнерствами, которые на сегодняшний день заключены вендором.

На мастер-классе разберем следующие вопросы:

— Обзор текущей ситуации на рынке видеоконференцсвязи.

— Анализ ключевых запросов и потребностей заказчиков.

— Рассмотрение преимуществ ВКС-решений Logitech.

Мастер-класс будет полезен:

— системным интеграторам, которые устанавливают ВКС-системы;

— дистрибьюторам, продающим коробочные продукты;

— заказчикам с запросом на качественные и простые ВКС-решения;

— руководителям и главным инженерам проектов;

— директорам и менеджерам IT-компаний.

Спикерами выступят Антон Бугрин, специалист по видеорешениям Logitech, и Реваз Хетагури, менеджер по работе с партнерами компании Logitech.

Начало: 9 июня 12:00

Длительность: 1 час

Для участия необходимо пройти регистрацию.