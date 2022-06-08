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Современные решения Logitech для видеосвязи и гибридной работы. Онлайн

Вебинар по ВКС-решениям Logitech для эффективной организации гибридного формата работы.

Мероприятие пройдет 9 июня 2022 года
Место проведения — Онлайн

О том, как ВКС-решения Logitech помогают эффективно организовать гибридный формат работы, на мастер-классе расскажут Антон Бугрин и Реваз Хетагури. Они докажут, что любое помещение с устройствами бренда может стать переговорной, проведут презентацию продуктов для персонального (веб-камеры Brio HD и гарнитуры Zone Wired и Zone Wireless) или коллективного (камеры Rally и MeetUp, ВКС-решения на базе Microsoft Teams, Zoom и Google) использования и познакомят с технологическими партнерствами, которые на сегодняшний день заключены вендором.

На мастер-классе разберем следующие вопросы:

— Обзор текущей ситуации на рынке видеоконференцсвязи.
— Анализ ключевых запросов и потребностей заказчиков.
— Рассмотрение преимуществ ВКС-решений Logitech.

Мастер-класс будет полезен:

— системным интеграторам, которые устанавливают ВКС-системы;
— дистрибьюторам, продающим коробочные продукты;
— заказчикам с запросом на качественные и простые ВКС-решения;
— руководителям и главным инженерам проектов;
— директорам и менеджерам IT-компаний.

Спикерами выступят Антон Бугрин, специалист по видеорешениям Logitech, и Реваз Хетагури, менеджер по работе с партнерами компании Logitech.

Начало: 9 июня 12:00
Длительность: 1 час

Для участия необходимо пройти регистрацию.

Организатор — АВ Клуб
+7 (495) 790-40-22

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