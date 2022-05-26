Международная неделя коучинга. Алматы

Самая масштабная ежегодная конференция профессионального коучинга соберет топ-менеджеров, HR-директоров, руководителей крупных международных и казахстанских компаний.

С 24 по 27 мая ICF Казахстан проведет в Алматы «Международную неделю коучинга». Это самая масштабная ежегодная конференция профессионального коучинга. Она проходит по всему миру для того, чтобы больше людей смогли познакомиться с ценностью работы с профессиональным коучем, а также для оценки результатов и прогресса, достигнутых с помощью коучинга.

Тема МНК 2022: «Переосмыслить будущее»:

— 24 мая: Открытие МНК. День, посвященный Executive& business coaching и развитию коучинга в мире.

— 25 мая: «Периметр коучинга». Коучинг в разных секторах и организациях: коучинг в образовании, семейный коучинг и детско-родительский коучинг, коучинг предпринимателей, лайф-коучинг.

— 26 мая: «Включайся в коучинг»: мастер-классы, воркшопы и сессии.

— 27 мая: «Как работает коучинг в образовательном секторе: международные практики». Подведение итогов и закрытие МНК.

Среди спикеров мероприятия — мировые звезды коучинга, топ-менеджеры, HR-директоры, руководители крупных международных и казахстанских компаний.

На мероприятии будут обсуждаться:

— успешные и актуальные коучинговые кейсы и проекты, реализованные в Казахстане и других странах, включая победителей Leadership Coaching Award;

— глобальные тренды коучинга, включая тренды о коучинге новых поколений;

— вопросы развития коучинга на казахском языке;

— коучинг сферы образования: кейсы и проекты признанных международных университетов, дискуссии коучей-профессионалов с PhD-степенью, кейсы коучей MCC и др.

Конференция пройдет в онлайн и офлайн форматах. Для участия необходимо зарегистрироваться.