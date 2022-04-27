Windows Server 2022: новые функции и возможности. Казахстан

Вебинар о функциях и возможностях операционной системы нового поколения от Microsoft.

18 августа 2021 состоялся релиз новой версии серверной операционной системы от Microsoft. Windows Server 2022 основана на базе Windows Server 2019, но со своими нюансами. Как и положено, в новой версии есть инновации.

Появилась расширенная многоуровневая система безопасности. Стало больше возможностей для работы с Microsoft Azure и вообще облачными сервисами. Содержит усовершенствования в работе с контейнерами, .NET, ASP.NET и IIS. Также произошли небольшие изменения в лицензировании новой операционной системы.

Обо всем этом мы и поговорим на этом вебинаре «Windows Server 2022: новые функции и возможности», организованном компанией Comportal совместно с Dell и Microsoft, который пройдет 28 апреля.

Спикером выступит Евгений Папантониу, менеджер по работе с поставщиками и производителями серверного оборудования и программного обеспечения.

Программа вебинара:

— 14:30. Открытие: приветственное слово. Елдос Омаров, бренд-менеджер Dell Technologies, Comportal

— 14:40. Windows Server 2022: новые функции и возможности. Евгений Папантониу, менеджер по работе с поставщиками и производителями серверного оборудования и программного обеспечения, Microsoft.

— 15:40. Вопросы и ответы. Евгений Папантониу.

Чтобы принять участие в вебинаре, пройдите регистрацию.