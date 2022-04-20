ASBIS Vendor’s Day 2022. Нур-Султан

Крупнейший дистрибьютор IT-продуктов в Казахстане проводит конференцию для партнеров.

Ведущий проектный дистрибьютор на рынке информационных технологий и поставщик комплексных решений с элементами интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI) на рынки Центральной Азии и Восточной Европы, СНГ, Ближнего Востока и Африки, ASBIS Казахстан приглашает принять участие в конференции ASBIS Vendor’s Day 2022 в г. Нур-Султан.

ASBIS Vendor’s Day 2022 — это конференция вдохновляющих решений и хороших идей от мировых технологических лидеров.

Уже 21 апреля в г. Нур-Султан соберутся эксперты в области информационных технологий и поставщики комплексных решений с элементами интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI) на рынке Центральной Азии и СНГ.

Для кого будет интересна конференция?

В первую очередь эта конференция предназначена для экспертов в области технологий и безопасности, менеджеров по предпродажной подготовке и продажам, а также руководителей технологических компаний и интеграторов.

Программа мероприятия:

— 15:00: Регистрация участников, кофе-брейк.

— 15:30: Вступительное слово. АСБИС — 30 лет успеха. Роман Кирьянов, руководитель отдела проектной дистрибуции АСБИС Казахстан. Роман расскажет о продуктах и решениях компании АСБИС, о новых тенденциях в IT в Казахстане и в мире.

— 15:40: Серверная продукция Intel. Защищенность, надежность, проверенный уровень производительности. Сергей Исиков, менеджер по развитию бизнеса, АСБИС Казахстан.

— 16:10: Обзор продуктовой линейки мини-ПК Intel NUC. Дмитрий Матчин, менеджер по работе с ключевыми партнерами, Intel, г. Москва.

— 16:40: Решения Logitech для совместной работы. Сергей Громов, менеджер по работе с заказчиками, Logitech, г. Москва.

— 17:10: Кофе-брейк.

— 17:25: Seagate Intelligent Mass Storage. Александр Чернышев, системный инженер, Seagate Technology, г. Москва.

— 18:00: Серверные продукты Broadcom. Александр Зейников, менеджер по развитию бизнеса Broadcom в Восточной Европе. 20 лет в индустрии, 12 лет в Broadcom, г. Москва.

— 18:30: SonicWall — расширенная защита от угроз. От малых предприятий до облачных сред. Ерлан Сергибаев, менеджер по развитию бизнеса, АСБИС Казахстан.

— 19:00: SOLIDIGM: Новая парадигма SSD. Георгий Свидрицкий, менеджер по работе с ключевыми партнерами, Solidigm, г. Москва.

— 19:20: Лотерея, Q& A session.

— 19:40: Ужин. Интересный тематический квиз, вкусная еда, приятное общение и раздача подарков всем участникам.

Внимание! Количество участников ограничено. Для участия необходимо пройти регистрацию. После регистрации вам придет сообщение на указанную вами почту с подтверждением участия.