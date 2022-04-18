SAP EWM в сложном процессе цепи поставок. 5 причин выбрать решение и с чего начать. Онлайн

На вебинаре вы на примере реальных кейсов узнаете, почему SAP EWM будет в мейнстриме в ближайшее десятилетие.

Сложность мировых цепочек поставок обусловила потребность в единой бизнес-среде и прозрачных процессах организации складских решений. Для стабильного роста компаниям важно правильно масштабировать свою производительность, чтобы своевременно предугадать потребности клиентов. На примере реальных кейсов расскажем, почему SAP EWM будет в мейнстриме в ближайшее десятилетие во время бесплатного вебинара LeverX Group.

Мероприятие будет полезно топ-менеджерам, руководителям складского и логистического направлений, бизнес-аналитикам, специалистам в области управления складами, запасами, цепочками поставок, логистикой. Дополнительные бонусы: Бесплатная консультация эксперта с многолетним опытом работы с SAP-технологиями.

Ключевые темы вебинара:

— прозрачность склада;

— эффективное использование времени сотрудников и оборудования компании;

— бесшовная интеграция модуля SAP EWM c решениями Yard Logistic and TM;

— снижение риска ошибок при отгрузках и вводе данных;

— сокращение внутрискладских перемещений сырья и материалов;

— советы по успешному внедрению.

Эти и другие темы в экспертном анализе Дениса Кулицкого, руководителя функциональной группы по SAP EWM в LeverX Group.

Вебинар пройдет во вторник, 19 апреля, в 15:00 по времени г. Нур-Султан. Длительность: 1 час

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