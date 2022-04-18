SAP EWM в сложном процессе цепи поставок. 5 причин выбрать решение и с чего начать. Онлайн
На вебинаре вы на примере реальных кейсов узнаете, почему SAP EWM будет в мейнстриме в ближайшее десятилетие.
Сложность мировых цепочек поставок обусловила потребность в единой бизнес-среде и прозрачных процессах организации складских решений. Для стабильного роста компаниям важно правильно масштабировать свою производительность, чтобы своевременно предугадать потребности клиентов. На примере реальных кейсов расскажем, почему SAP EWM будет в мейнстриме в ближайшее десятилетие во время бесплатного вебинара LeverX Group.
Мероприятие будет полезно топ-менеджерам, руководителям складского и логистического направлений, бизнес-аналитикам, специалистам в области управления складами, запасами, цепочками поставок, логистикой. Дополнительные бонусы: Бесплатная консультация эксперта с многолетним опытом работы с SAP-технологиями.
Ключевые темы вебинара:
— прозрачность склада;
— эффективное использование времени сотрудников и оборудования компании;
— бесшовная интеграция модуля SAP EWM c решениями Yard Logistic and TM;
— снижение риска ошибок при отгрузках и вводе данных;
— сокращение внутрискладских перемещений сырья и материалов;
— советы по успешному внедрению.
Эти и другие темы в экспертном анализе Дениса Кулицкого, руководителя функциональной группы по SAP EWM в LeverX Group.
Вебинар пройдет во вторник, 19 апреля, в 15:00 по времени г. Нур-Султан. Длительность: 1 час
Регистрируйтесь и присоединяйтесь к онлайн-сессии.
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